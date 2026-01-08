Padova, Harder: «Contro il Palermo abbiamo fatto una grande prestazione»

Intervistato ai microfoni ufficiali del club, è tornato a parlare del match del “Renzo Barbera” contro il Palermo il centrocampista, attualmente in forze al Padova, Jonas Harder.

«Nonostante la sconfitta contro il Palermo siamo positivi e siamo rientrati nel modo giusto – ha dichiarato -. In Sicilia abbiamo fatto una grande prestazione, ma in questo campionato non bastano. Anche a Palermo, in uno stadio fantastico, contro una grande squadra, i punti servono»

Harder ha poi lasciato un commento sul prossimo match contro il Modena: «Sarà una partita difficile contro una squadra che ha fatto una grande andata, stiamo preparando la partita. Penso che le ultime partite siano state molto buone, dobbiamo migliorare di giorno in giorno seguendo ciò che ci dice il Mister»

Infine, il centrocampista confessa: «II regista è un ruolo molto difficile e solo giocando tante partite lì posso migliorare. Ad oggi mi è più facile fare la mezzala, anche viste le mie qualità, ma mi piace molto fare il regista e credo in futuro possa essere il mio ruolo»