Serie A: all’Udinese basta il rigore segnato da Thauvin, Parma sconfitto 1 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1 a 0 il match della 27esima giornata di Serie A tra Udinese e Parma. I friulani conquistano meritatamente i tre punti grazie ad una prova positiva che vieta al Parma di conquistare punti pesanti in chiave salvezza.

Prima frazione di gioco povera di vere e proprie palle gol, con i padroni di casa leggermente propositivi, provandoci timidamente in quelle poche volte che si sono presentati davanti a Suzuki, reattivo soprattutto su un tentativo di Atta. La svolta arriva al 37′, quando l’arbitro Maresca viene richiamato al Var per rivedere un intervento col braccio di Balogh su una conclusione di Thauvin. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore ai bianconeri e stavolta nessuna sceneggiata da parte di Lorenzo Lucca, che consegna personalmente il pallone al francese, il quale è cinico a battere il portiere avversario. Nella ripresa il copione non cambia più di tanto, anche se gli emiliani provano a ferire i bianconeri. Al 78′ Thauvin sigla il raddoppio ma il Var interviene e annulla una rete, per fuorigioco, che avrebbe chiuso il match. Tuttavia, il Parma non riesce ad approfittarne ed esce sconfitto dalla sfida.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter – 58

Napoli – 57

Atalanta – 55

Juventus – 49

Lazio – 47

Fiorentina – 45

Bologna – 44

Milan – 41

Roma – 40

Udinese – 39

Torino – 31

Genoa – 30

Como – 28

Verona – 26

Cagliari – 25

Lecce – 25

Parma – 23

Empoli – 21

Venezia – 18

Monza – 14