Serie A: all’Olimpico termina con un pari a reti bianche tra Lazio e Cremonese. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

All’Olimpico di Roma si conclude sul risultato di 0-0 il match tra Lazio e Cremonese. Non sfruttano l’occasione di portarsi momentaneamente al sesto posto i biancocelesti, che devono accontentarsi di un solo punto.

Primo tempo con poche emozioni da entrambe le parti, con nessuna delle due squadre che riesce mai a trovare la conclusione nello specchio della porta. I padroni di casa riescono a tenere la supremazia del campo, con un possesso palla maggiore rispetto ai grigiorossi.

Nella ripresa le due squadre provano a trovare la via del gol per portare a casa l’intera posta in palio. Nel finale Pairetto concede ai biancocelesti il rigore del possibile vantaggio, ma il VAR lo annulla con il match che termina sul risultato di 0-0.

Con questo pareggio la Lazio resta ferma all’ottavo posto in classifica con 23 punti all’attivo. Buon punto invece per la Cremonese che sale a quota 23. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 33

Milan – 32

Napoli – 31

Roma – 30

Juventus – 26

Bologna – 25

Como – 24

Lazio – 23

Sassuolo – 21

Udinese – 21

Cremonese – 21

Atalanta – 19

Torino – 17

Lecce – 16

Cagliari – 14

Genoa – 14

Parma – 14

Verona – 12

Pisa – 10

Fiorentina – 6

Ultimissime

Serie B, torna alla vittoria il Pescara: Reggiana battuta 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Monza-Carrarese 4-1: i brianzoli tornano alla vittoria. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Modena-Venezia 1-2: sesto risultato utile consecutivo per i lagunari. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Cesena-Juve Stabia, Vergassola: «I ragazzi sono stati bravi, arbitro inesperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Avellino-Palermo 2-2, Ranocchia: «Resta l’amaro, ma la reazione è stata importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025