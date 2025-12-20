Serie A: all’Olimpico termina con un pari a reti bianche tra Lazio e Cremonese. La classifica aggiornata
All’Olimpico di Roma si conclude sul risultato di 0-0 il match tra Lazio e Cremonese. Non sfruttano l’occasione di portarsi momentaneamente al sesto posto i biancocelesti, che devono accontentarsi di un solo punto.
Primo tempo con poche emozioni da entrambe le parti, con nessuna delle due squadre che riesce mai a trovare la conclusione nello specchio della porta. I padroni di casa riescono a tenere la supremazia del campo, con un possesso palla maggiore rispetto ai grigiorossi.
Nella ripresa le due squadre provano a trovare la via del gol per portare a casa l’intera posta in palio. Nel finale Pairetto concede ai biancocelesti il rigore del possibile vantaggio, ma il VAR lo annulla con il match che termina sul risultato di 0-0.
Con questo pareggio la Lazio resta ferma all’ottavo posto in classifica con 23 punti all’attivo. Buon punto invece per la Cremonese che sale a quota 23. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 33
Milan – 32
Napoli – 31
Roma – 30
Juventus – 26
Bologna – 25
Como – 24
Lazio – 23
Sassuolo – 21
Udinese – 21
Cremonese – 21
Atalanta – 19
Torino – 17
Lecce – 16
Cagliari – 14
Genoa – 14
Parma – 14
Verona – 12
Pisa – 10
Fiorentina – 6