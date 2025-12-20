Avellino-Palermo, Biasci: «Prestazione importante, meritavamo qualcosa in più»

Resta soddisfazione, ma anche rammarico, nelle parole di Biasci dopo il 2-2 del Partenio-Lombardi tra Avellino e Palermo. L’attaccante biancoverde ha analizzato la gara ai microfoni di Prima Tivvù, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sugli episodi che hanno segnato il match.

«Sono rammaricato perché per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più», spiega Biasci a Prima Tivvù. «Negli ultimi cinque-sei minuti siamo andati vicinissimi a vincerla, ma c’è rammarico anche per i due gol subiti».

Inevitabile un passaggio sul rigore concesso al Palermo, episodio che ha acceso le proteste: «Rigore? Non ho mai visto niente. È la prima volta che vedo una situazione del genere: richiamano l’arbitro al monitor perché c’è qualche dubbio e poi viene confermata la decisione».

Sul piano offensivo, Biasci evidenzia i progressi della squadra e l’intesa con Tutino: «Mi trovo bene con lui. Ci sono state diverse gare in cui avevamo prediletto la fase difensiva. Oggi, invece, abbiamo lavorato molto meglio anche in fase offensiva. Stiamo crescendo di volta in volta».

Il giudizio complessivo resta comunque positivo, come ribadito ancora ai microfoni di Prima Tivvù: «Siamo molto contenti della prestazione. Contro il Palermo un pareggio è sempre un buon risultato».

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Andiamo avanti, pensiamo al Bari. Lavoreremo sugli errori fatti e proveremo a chiudere bene l’anno».

In chiusura, un elogio al compagno decisivo nel finale: «Il gol di Palumbo? È un giocatore forte, lo vedo anche in allenamento. Se continua così può togliersi belle soddisfazioni».