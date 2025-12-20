Avellino-Palermo, Biancolino: «Questo è lo spirito che voglio, da lupi fino alla fine»

Orgoglio, identità e appartenenza. Raffaele Biancolino esce dal Partenio-Lombardi soddisfatto della prestazione del suo Avellino dopo il pareggio contro il Palermo. Ai microfoni di Prima Tivvù, il tecnico biancoverde elogia l’atteggiamento della squadra, capace di restare in partita fino all’ultimo secondo.

«Posso fare i complimenti alla mia squadra: questo è lo spirito che voglio, quello da lupi», spiega Biancolino a Prima Tivvù. «Una squadra che ci prova sempre, su tutti i palloni. Faccio i complimenti per quello che stanno dimostrando: oggi ho visto un Avellino in partita, che non ha mollato la preda fino alla fine».

Sull’episodio del rigore concesso al Palermo, l’allenatore preferisce non alimentare polemiche: «Rigore? Va a finire che dicono che ci lamentiamo, quindi andiamo avanti». Un concetto ribadito anche nell’analisi complessiva della gara: «Sappiamo che è difficile e che tocca fare sempre qualcosa in più rispetto all’avversario».

Biancolino sposta poi l’attenzione dal singolo al collettivo, come sottolineato ancora ai microfoni di Prima Tivvù: «Tutino? Lui sa ciò che penso e quello che può dare. Ma oggi bisogna parlare del gruppo: anche chi è subentrato ha dimostrato che ci tiene fino alla fine».

Infine, il tecnico rivela il messaggio trasmesso alla squadra prima della gara: «A livello psicologico ho detto loro di far vedere l’Avellino che conosco io e che hanno sempre fatto vedere».