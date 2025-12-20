Avellino-Palermo 2-2: gol e spettacolo negli highlights

Una partita intensa, ricca di episodi e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Avellino e Palermo si dividono la posta al Partenio-Lombardi con un 2-2 che racconta bene l’andamento del match, tra rimonte, occasioni e un finale carico di tensione.

Il Palermo parte con personalità ma è l’Avellino a colpire per primo nel corso del primo tempo. I rosanero reagiscono, crescono nella ripresa e ribaltano il risultato grazie al gol di Ranocchia e al rigore trasformato da Pohjanpalo, dando l’impressione di poter portare a casa l’intera posta.

Quando il successo sembra ormai a portata di mano, però, arriva la beffa nel finale: Palumbo trova il gol del pareggio all’89’, fissando il risultato definitivo e regalando all’Avellino un punto prezioso davanti al proprio pubblico.

Negli highlights del match riviviamo tutte le azioni chiave della sfida:

il vantaggio biancoverde

la reazione del Palermo nella ripresa

il sorpasso rosanero dal dischetto

il pareggio nel finale che chiude una gara combattuta fino all’ultimo secondo

Una partita che conferma il valore delle due squadre e lascia sensazioni diverse: rammarico per il Palermo, orgoglio e fiducia per l’Avellino.