Secolo XIX: “Sampdoria, Pirlo già rischia. Su di lui l’ombra di Andreazzoli”

L’inizio di campionato della Sampdoria non è stato all’altezza delle aspettative. Dopo un mercato estivo ambizioso e con la coppia d’attacco Coda-Tutino in buona forma, i blucerchiati hanno raccolto solo un punto in tre partite, frutto di un pareggio e due sconfitte. Questa partenza deludente ha già messo sotto pressione l’allenatore Andrea Pirlo, con voci di un possibile avvicendamento in panchina.

Secondo quanto riportato da **Il Secolo XIX**, la posizione di Pirlo è a rischio a causa dei risultati altalenanti e delle prestazioni della squadra, che si sono rivelate inconsistenti. In particolare, si parla dell’interesse della società per Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell’Empoli, il cui nome inizia a circolare come possibile sostituto. Andreazzoli ha un legame professionale con Pietro Accardi, attuale direttore sportivo della Sampdoria, avendo già lavorato insieme in Toscana. La situazione è dunque da monitorare attentamente, con l’ombra del cambio di allenatore che aleggia sui blucerchiati. Intanto, la delusione tra i tifosi cresce. Dopo l’ultimo KO contro la Salernitana, non sono mancate le contestazioni a Salerno, dove i sostenitori della Sampdoria hanno manifestato la loro frustrazione per l’inizio di stagione sotto le aspettative. La tensione è palpabile, e la panchina di Pirlo sembra già essere in bilico.