Schira: “Palermo in pressing per Borrelli”

Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha riportato attraverso il suo profilo su X (ex Twitter) che il Palermo sta intensificando le trattative per assicurarsi l’attaccante Gennaro Borrelli del Brescia. Secondo Schira, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha fissato il prezzo del giocatore a 3 milioni di euro. Il Palermo sembra determinato a rafforzare il proprio attacco puntando su Borrelli per la prossima stagione.

Continue Reading