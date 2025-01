Primavera 2: Palermo sconfitto al Pasqualino, l’Ascoli la ribalta 1-2

Al Pasqualino di Carini, nel match valido per la 15ª giornata del campionato di Primavera 2, il Palermo Primavera ha subito una sconfitta per 2-1 contro l’Ascoli. Dopo un primo tempo concluso in parità 1-1, con i gol di Di Mitri per il Palermo al 25′ e di Lattanzi per l’Ascoli al 45′, la squadra ospite ha trovato il gol della vittoria nella ripresa. Al 53′, Madonna ha segnato portando l’Ascoli in vantaggio, capovolgendo il risultato a favore dei suoi. Il Palermo non è riuscito a rispondere, lasciando così i tre punti all’Ascoli.

