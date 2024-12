Prime sirene di mercato in casa Frosinone. Come riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Venezia ha messo gli occhi su Riccardo Marchizza. Il terzino sinistro piace alla società lagunare che in questa sessione di mercato cercherà di rinforzare la rosa. Bisognerà comprendere se i ciociari valuteranno una sua partenza già da gennaio. I primi contatti sono stati avviati.

