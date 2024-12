Di Marzio: “Salernitana, idea Capozucca in caso di addio di Petrachi”

Ore delicate quindi in casa Salernitana. Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, il tecnico Colantuono ha salutato il club mediante una risoluzione contrattuale. In bilico, però, ci sarebbe anche il ruolo del Ds Petrachi che potrebbe dire addio ai granata.

Nel caso in cui la società dovesse decidere di concludere il rapporto lavorativo, la prima idea in cima alla lista porta a Stefano Capozucca. Il club di Salerno ricopre attualmente la diciannovesima posizione in Serie B con 18 punti, frutto delle 4 vittorie e dei 6 pareggi ottenuti.