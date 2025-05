Schira: “Cesena, Zamuner in pole per il ruolo di direttore tecnico”

Aria di cambiamenti in casa Cesena. Secondo quanto appreso dal noto esperto di calciomercato Schira, il club bianconero si appresta a considerevoli cambiamenti della parte sportiva e tecnica. Giorgio Zamuner corteggiato dal Cesena per il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Al suo posto, il Trento punta su Moreno Zocchi, che ha deciso di lasciare il Pontedera.

Situazione tutta in divenire e soprattutto strettamente legata alla situazione del tecnico ex rosa Michele Mignani che con ogni probabilità non proseguirà sulla panchina dei bianconeri.