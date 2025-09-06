Schira: “Bartosz Bereszyński si avvicina al Palermo”

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Palermo è sempre più vicino a mettere a segno un colpo di esperienza per la propria difesa. Bartosz Bereszyński, laterale polacco classe 1992 ex Sampdoria ed Empoli, è pronto a legarsi ai rosanero come svincolato.

L’affare è in dirittura d’arrivo e potrebbe presto regalare a Inzaghi un rinforzo di assoluto affidamento.

Il club di viale del Fante valuta gli ultimi dettagli prima di formalizzare l’operazione.

Continue Reading