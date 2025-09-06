Tuttosport: “Il Palermo ha in canna ancora due colpi”

Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo ha definito l’arrivo di Daniele Avella, portiere classe 2000 rimasto svincolato dopo il fallimento del Brescia. L’estremo difensore napoletano ha firmato un contratto fino a giugno 2025 e sarà subito a disposizione di Inzaghi, andando a coprire un ruolo rimasto scoperto dopo i lunghi stop di Gomis e Bardi. In attesa del rientro di uno dei due, Avella sarà il vice di Joronen, impegnato in questi giorni con la nazionale finlandese.

Se il capitolo portieri è stato chiuso, resta aperto quello relativo al difensore. Come spiega ancora Butera sulle colonne di Tuttosport, il direttore sportivo Carlo Osti punta su Bartosz Bereszynski, che conosce bene dai tempi della Sampdoria. L’accordo di massima con il polacco c’è già, ma il problema riguarda il budget: per inserire un nuovo contratto è necessario liberarsi di un ingaggio pesante.

E qui entra in gioco Valerio Verre, individuato come la pedina da cedere per permettere l’arrivo di Bereszynski. Secondo quanto riporta Luigi Butera su Tuttosport, al centrocampista erano state proposte soluzioni in Italia (Avellino, Pescara, Entella) ma il giocatore ha rifiutato. Adesso resta aperta la pista estera: un club greco lo segue, ma Verre non ha ancora deciso e, nel frattempo, non può allenarsi a Torretta.

Un braccio di ferro che lascia in sospeso il mercato, mentre Inzaghi prosegue il lavoro in vista della sfida col Südtirol. Intanto, scrive Butera su Tuttosport, l’entusiasmo dei tifosi non manca: ieri circa 300 persone si sono messe in coda al Barbera per foto e autografi con i nuovi acquisti Bani e Palumbo, ulteriore conferma del legame forte tra la città e una squadra che attende solo gli ultimi ritocchi per completarsi.