Corriere dell’Alto Adige: “Verso il Palermo. Test con il Tirol, Castori studia rimedi in attacco”

Come racconta Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, il Südtirol non vuole fermarsi dopo l’avvio sprint in Serie B con le vittorie su Catanzaro e Sampdoria. Per mantenere intensità e continuità al lavoro settimanale, oggi alle 13 all’Fcs Center è stata organizzata un’amichevole a porte aperte contro gli austriaci del Wsg Tirol, quarti in Bundesliga e imbattuti con due vittorie e due pareggi.

Il test sarà utile non solo per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di pressing e verticalità di Fabrizio Castori, ma anche per testare nuove soluzioni offensive dopo l’infortunio di Silvio Merkaj, costretto a un mese di stop per uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio destro. Fin qui, il Südtirol aveva sempre schierato in coppia Merkaj e Pecorino.

Le alternative ora sono tre. La prima porta a Raphael Odogwu, centravanti esperto ma forse poco complementare con Pecorino, vista la somiglianza tattica e fisica. La seconda è il camerunese Jonathan Italeng, arrivato dall’Atalanta, che però ha finora soltanto mezz’ora in Coppa Italia all’attivo e deve ancora ambientarsi in Serie B. La terza, già vista a Como e contro la Sampdoria, è lo spostamento più avanzato di Alessandro Mallamo, centrocampista capace di agire qualche metro dietro la punta, dando maggiore dinamismo alla manovra.

Come sottolinea ancora Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, il test con il Wsg Tirol sarà prezioso per scegliere la strada da percorrere in vista delle prossime gare, a cominciare dalla delicata sfida contro il Palermo, quando Castori dovrà presentare un Südtirol competitivo nonostante l’assenza pesante di Merkaj.