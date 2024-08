Sassuolo, UFFICIALE: Loeffen saluta. Ha firmato con l’Excelsior Rotterdam

Il Sassuolo saluta il centrale Seb Loeffen. Il difensore centrale classe 2004, vincitore del titolo di campione d’Italia con la Primavera emiliana, è stato infatti ceduto all’Excelsior Rotterdam, a renderlo noto è stato lo stesso club olandese mediante la seguente nota:

“”L’Excelsior Rotterdam si rafforza con l’arrivo di Seb Loeffen. Il 20enne difensore ha firmato con i Kralingers per due stagioni con un’opzione per un anno in più. – si legge sul sito del club olandese – Loeffen, che ha giocato in Italia negli ultimi tre anni, torna in Olanda per continuare la sua carriera all’Excelsior. Loeffen, nato a Weert, ha frequentato il settore giovanile del PSV, prima di trasferirsi in Italia all’età di 17 anni. Ha giocato lì per tre anni nelle giovanili del Sassuolo, ma ora il talentuoso difensore ha deciso di tornare in Olanda per crescere ulteriormente all’Excelsior Rotterdam”.