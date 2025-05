Sassuolo, Pierini festeggia: «Questo traguardo mi riempie di orgoglio»

Nicholas Pierini, autore di dieci reti in campionato, si è espresso per parlare della promozione in Serie B:

«Sono tornato qui con un obiettivo chiaro: riportare il Sassuolo nel suo habitat naturale, la Serie A.

Missione compiuta!

Festeggiare due promozioni consecutive non è da tutti.

Questo traguardo personale mi riempie di orgoglio e ripaga ogni sacrificio fatto lungo il cammino.

Grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e medico, ai massaggiatori, ai direttori e ai tifosi, che col vostro supporto costante avete reso questa stagione da record ancora più speciale.

È stata un’annata unica, intensa, che porterò sempre con me.

Ce la siamo meritata, tutta».