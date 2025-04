Sassuolo-Palermo, Grosso: «Sarà una gara tosta in un ambiente difficile. Promozione? Pensiamo solo alla partita»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani, domenica 6 aprile, in casa del Palermo, in cui potrebbe arrivare la promozione matematica in Serie A combinata ad un non successo dello Spezia, poche ore dopo, contro la Sampdoria:

«Siamo sempre al corrente di quello che succede, poi – si legge su SassuoloNews.net – bisogna essere bravi a mantenere l’equilibrio in una stagione lunga, tortuosa, difficile, in un campionato complesso in cui stiamo facendo qualcosa di complesso. Noi siamo concentrati su quello che c’è da fare più che su quello che si dice o si immagina. Sappiamo che c’è una partita difficile in un ambiente difficile ma sappiamo anche che tutto questo ce lo siamo meritato e abbiamo voglia di fare una grande gara e ci siamo preparati per fare una grande gara senza pressioni o argomenti ulteriori rispetto alla partita da fare. Festeggiamenti? Non abbiamo pensato al dopo, pensiamo al durante. Affrontiamo una squadra che ha grandi qualità, che sa quello che vuole, una società che ha dichiarato quello che vuole. Sappiamo le difficoltà che incontreremo, è una partita di livello».

In caso di trionfo al “Barbera”, il Sassuolo dovrà aspettare il verdetto finale proveniente dal match tra Spezia e Sampdoria:

«Sappiamo quanto sarà difficile fare il nostro e siamo focalizzati su quello che dovremo fare noi. Dobbiamo saper toccare le nostre qualità fino in fondo sotto tutti i punti di vista, ci sarà da fare gara piena contro un avversario che ha qualità per fare molto bene».

Analizzando, invece, la partita di domani, il tecnico avvisa i suoi sulle qualità offensive del Palermo, ricordando la prestazione dei ragazzi di Dionisi all’andata:

«Sono convinto che arriveranno a fare quello che vogliono fare, lo conosco bene. È una squadra forte e che ha le caratteristiche per essere protagonista. I punti di differenza testimonia quanto di straordinario abbiamo fatto noi. Sappiamo di affrontare una squadra forte, in un ambiente molto bello, questa cosa io l’ho anche provato, ma siamo consci di quanto fatto per un obiettivo che abbiamo iniziato a guardare e cercheremo di raggiungere».

«Servirà un grande Sassuolo. Loro all’andata fecero una grande prova. Gli interpreti saranno diversi, loro hanno integrato la rosa con giocatori importanti in porta, difesa e attacco, ma all’andata dopo un inizio in cui abbiamo fatto molto bene e avremmo potuto incrementare lo score loro sono venuti fuori mettendo in mostra il loro potenziale, poi siamo stati bravi a reagire e a portare in casa la posta. Domani non arrivano dallo stesso momento di difficoltà anche se hanno alternato momenti di bassi, troveremo grande energia e carica, una squadra che sa di avere le potenzialità per fare bene. Ovviamente non avendo fatto un campionato di un certo tipo la loro strada è giocarsi tutto per un piazzamento ai playoff, proveranno a scalare posizioni, ma troveranno di fronte una squadra che vuole fare bene».

