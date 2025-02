Sannino: «A Palermo girava tutto intorno a Miccoli. Dispiace per l’epilogo…»

In un’intervista rilasciata a “Doppiopasso Calcio”, l’ex tecnico del Palermo, Giuseppe Sannino, ha condiviso alcuni ricordi significativi di Fabrizio Miccoli, descrivendolo come un “ragazzo d’oro” dotato di notevoli qualità sia umane che tecniche. Sannino ha evidenziato il ruolo centrale di Miccoli non solo all’interno della squadra, ma anche nell’intera comunità palermitana, sottolineando come l’attaccante fosse considerato un vero e proprio simbolo per la città.

«Miccoli un ragazzo d’oro di grandissime qualità. Ed era il capitano. A Palermo girava tutto intorno a lui, ma anche al di fuori della società. Mi è dispiaciuto l’equivoco che c’è stato, che lo ha coinvolto ed è dispiaciuto anche a lui, però di lui posso solo parlare bene, è un ragazzo straordinario. Qualità tecniche incredibili. So che suo figlio gioca a pallone e ha una scuola calcio. Dispiace solo per l’epilogo che ha avuto con Palermo. C’era un gran feeling tra la città e lui, Lui era il Palermo».