Sampdoria, caccia al nuovo ds: Javier Ribalta rifiuta l’offerta di Manfredi

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, sta lavorando attivamente per rafforzare l’area tecnica del club. Come riporta “Telenord” a Milano si è tenuto un incontro con Javier Ribalta, noto per i suoi ruoli precedenti in squadre come Juventus, Parma e Marsiglia. Ribalta, tuttavia, ha declinato l’offerta di diventare il direttore sportivo del club.

Il processo di selezione per la direzione sportiva non si ferma qui, poiché Manfredi e il suo team continuano a valutare altri candidati di alto profilo, tra cui Giorgio Chiellini, Stefano Angelozzi, Federico Cherubini e Gianluca Petrachi. L’obiettivo è trovare una figura che possa affiancare Andrea Mancini, il cui contratto è in scadenza ma che ha dimostrato di valere la fiducia grazie ai successi ottenuti nella stagione attuale, inclusi i trasferimenti di Pedrola, Leoni e Piccini.

Il lavoro di squadra per il rafforzamento tecnico include anche figure come Alessandro Messina, Maheta Molango (membro del consiglio di amministrazione e ex calciatore) e l’attuale allenatore Andrea Pirlo. Nonostante l’interesse di club come Monza e Torino per Pirlo, il suo futuro alla Sampdoria sembra sicuro grazie a un contratto valido fino al 2025, lasciando poco spazio a dubbi significativi sul suo impegno continuativo con la squadra.

In sintesi, la Sampdoria è immersa in un periodo di intensa attività dirigenziale per garantire che la squadra sia ben equipaggiata e competitiva per le sfide future.