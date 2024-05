Di Marzio: “Cittadella, Marchetti mette a segno il primo colpo: preso Tronchin”

Il Cittadella, guidato dal Direttore Generale Marchetti, ha siglato un’importante operazione di mercato con l’acquisizione di Simone Tronchin, giovane centrocampista proveniente dal Vicenza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Tronchin, nato nel 2002, si trasferirà al Cittadella a parametro zero, dato che il suo contratto con il Vicenza è in scadenza e non sarà rinnovato.

Questo trasferimento è coerente con la strategia del Cittadella di puntare su giovani talenti provenienti dalla Serie C, una formula che in passato ha dato buoni frutti al club. Tronchin rappresenta il primo importante acquisto di Marchetti in questa sessione di mercato e si prevede che il suo arrivo possa rinforzare significativamente il centrocampo della squadra.