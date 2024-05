TMW: “Sassuolo, per la panchina in pole c’è Vivarini”

Come riportato da TMW, il Sassuolo dopo la matematica retrocessione in Serie B, sta già programmando il futuro. Per la prossima stagione, infatti, un pole per la panchina c’è uno dei tecnici che più ha impressionato in questa stagione: Vivarini.

Il tecnico è ancora in corsa per la promozione, visto il 2-2 maturato contro la Cremonese nella semifinale d’andata dei playoff, ma i neroverdi vorrebbero anticipare i tempi per riprogrammare immediatamente la risalita in A.