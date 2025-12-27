Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, c’è la data per l’esordio di Brunori. Spezia: ecco Mendes”

Il dato è impietoso e spiega più di ogni analisi l’urgenza di intervenire: sedici gol segnati in diciassette partite, quarto peggior attacco del campionato, al pari dell’Entella. Per questo la Sampdoria ha deciso di accelerare, chiudendo l’operazione Brunori e inaugurando un mercato definito “aggressivo”. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’arrivo dell’attaccante ex Palermo rappresenta una risposta chiara alle difficoltà offensive dei blucerchiati, il cui capocannoniere è ancora Coda, a 37 anni, con appena metà delle reti complessive della squadra.

Brunori debutterà il 10 gennaio nella trasferta di Avellino. I numeri raccontano il peso dell’operazione: 76 gol con la maglia del Palermo in 175 presenze, 47 reti in Serie B, oltre a 62 in Serie C e 23 in Serie D. Dati che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, certificano l’affidabilità di un attaccante chiamato a cambiare il volto del reparto offensivo doriano.

Chiusa la pratica Brunori, la Sampdoria continuerà a lavorare per rinforzare la rosa. Nel mirino c’è Dorval del Bari, profilo molto richiesto sul mercato. In alternativa, per la fascia sinistra potrebbe aprirsi un derby ligure con lo Spezia per Sernicola della Cremonese, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Proprio lo Spezia vive una fase altrettanto delicata. Oggi al Picco arriva il Pescara in una sfida che va oltre la semplice classifica: è un bivio stagionale. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Donadoni di restare agganciata alla zona salvezza e di affrontare gennaio con maggiore fiducia. Ma i numeri spiegano le difficoltà: ultimo posto in Serie B per tiri e occasioni create, manovra povera e scarsa capacità di saltare l’uomo. Limiti strutturali, non episodici, che rendono il mercato una necessità, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Con il via libera della Commissione di vigilanza, il direttore sportivo Melissano è pronto a muoversi su più tavoli. In porta prende corpo il tentativo di sorpasso sulla Sampdoria per Radunovic, in uscita dal Cagliari. A centrocampo è stato proposto Valoti della Cremonese, mentre sulle fasce resta caldo il nome di Sernicola. Davanti, il profilo favorito è Pedro Mendes del Modena, davanti a Djuric del Parma.

Capitolo uscite: trattativa aperta con il Bari per il ritorno di Maggiore, con Cistana possibile pedina di scambio. Wisniewski è seguito in patria e dalla Fiorentina, mentre Vlahovic potrebbe rientrare all’Atalanta per poi essere girato al Mantova. Restano possibili anche le partenze di Aurelio e Candela.

Il nodo più delicato riguarda Salvatore Esposito. Arrivato nel gennaio 2023 per circa 3,6 milioni e sotto contratto fino al 2027, è il principale costruttore di gioco dello Spezia. La Sampdoria è in prima fila, con il Cagliari sullo sfondo: l’operazione complessiva si aggira intorno ai 3 milioni. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Prima, però, c’è il campo: Spezia-Pescara è una linea sottile tra resistere nel presente e rifondarsi senza perdere altro terreno.