Gazzetta dello Sport: “Dopo Brunori, il Palermo guarda avanti: Tramoni sogno, Pierini pista concreta”
Il Palermo si prepara a voltare pagina e a intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Matteo Brunori. L’addio ormai imminente del capitano impone al club rosanero di individuare un sostituto di spessore, capace di garantire gol ed esperienza. Come scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la dirigenza è al lavoro su più fronti, con nomi importanti già sul tavolo.
Il sogno resta Tramoni, profilo di alto livello che però richiederebbe un incastro perfetto con il Pisa, non solo sul piano economico ma anche su quello tecnico e strategico. Una trattativa complessa, come sottolinea Fabrizio Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che al momento appare difficile da concretizzare senza condizioni particolarmente favorevoli.
Più accessibile, invece, la pista che porta a Pierini del Sassuolo. Un’operazione ritenuta più abbordabile e compatibile con le esigenze del Palermo, che cerca un attaccante pronto ma ancora con margini di crescita. Resta sullo sfondo anche l’ipotesi Moreo, che secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport non va esclusa del tutto, in un mercato destinato a muoversi su più binari.
Le valutazioni del club, però, non si fermano all’attacco. Il Palermo guarda con attenzione anche al reparto difensivo, in attesa di sviluppi su un possibile rientro di Magnani dal prestito alla Reggiana. Qualora questa opzione non dovesse concretizzarsi, prende corpo l’idea Barba, difensore che potrebbe liberarsi facilmente dal contratto in Indonesia. Uno scenario che, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport a firma di Fabrizio Vitale, conferma la volontà del club di intervenire in maniera mirata per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.