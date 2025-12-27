Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni”
Stadio: Renzo Barbera
Orario: oggi, ore 17.15
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV
Prezzi: 22–103 euro
Arbitro: Piccinini (Forlì)
Assistenti: Miniutti – Galimberti
IV uomo: Pacella
VAR: Giua
AVAR: Prontera
Probabili formazioni
Il Palermo si prepara alla sfida contro il Padova con diverse scelte obbligate, soprattutto in difesa, dove l’emergenza costringe Inzaghi a ridisegnare il terzetto arretrato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico rosanero conferma il 3-4-2-1 ma con uomini adattati per far fronte alle assenze.
Davanti a Joronen agiranno Ceccaroni, Peda e Veroli, mentre sulle corsie laterali tornano titolari Gyasi e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo chiave dell’attacco rosanero. Secondo la Gazzetta dello Sport, Brunori partirà dalla panchina.
Il Padova risponde con il 3-5-2 di Andreoletti, che punta sull’equilibrio a centrocampo e sull’esperienza di Papu Gómez a supporto di Bortolussi. Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, i veneti arrivano al Barbera senza squalificati ma con alcune assenze pesanti.
Una partita che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si annuncia intensa anche per il contesto ambientale, con oltre 30 mila spettatori attesi sugli spalti del Barbera.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Peda, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
Panchina Palermo
Gomis, Bardi, Pierozzi, Gomes, Giovane, Vasic, Blin, Brunori, Corona.
Squalificati: Bani, Diakitè
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Bereszynski
PADOVA (3-5-2)
Sorrentino; Perrotta, Sgarbi, Faedo; Capelli, Varas, Crisetig, Fusi, Barreca; Papu Gómez, Bortolussi.
Allenatore: Andreoletti
Panchina Padova
Mouquet, Fortin, Villa, Belli, Boi, Seghetti, Ghiglione, Baselli, Di Maggio, Harder, Buonaiuto, Silva.
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Bacci, Pastina, Lasagna, Favale
Ultime
Emergenza difensiva per Inzaghi, che si affida alla solidità di Peda e alla duttilità di Ceccaroni. Nel Padova occhi puntati su Papu Gómez e Bortolussi. Match che, secondo la Gazzetta dello Sport, può incidere sul finale di girone.