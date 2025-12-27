Tuttosport: “Inzaghi: «Il Palermo farà una grande gara: sicuro»”

Ripartire subito, senza margine d’errore. Il Palermo affronta il Padova con un solo obiettivo: vincere per non perdere ulteriore terreno nella corsa ai primi due posti. Il successo del Monza a Modena ha infatti riportato i rosanero a sette punti dalla promozione diretta. Come scrivono Luigi Butera e Riccardo Solfo su Tuttosport, per Inzaghi quella di oggi al Barbera è una gara da dentro o fuori sul piano psicologico.

Il Palermo arriva all’appuntamento forte di cinque risultati utili consecutivi, con 11 punti conquistati, ma ancora con il rammarico per il pareggio di Avellino. «C’è rammarico perché potevamo portarla a casa – ha spiegato Inzaghi – ora dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto ultimamente al Barbera». Parole riportate da Tuttosport a firma di Luigi Butera e Riccardo Solfo, che evidenziano come il tecnico punti sulle tre vittorie casalinghe consecutive senza subire gol.

Il fattore ambientale sarà determinante: oltre trentamila tifosi sugli spalti, pronti a spingere la squadra nell’ultimo impegno del 2025. «Dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi – ha aggiunto Inzaghi – sarebbe molto importante per noi e per la classifica». Un concetto ribadito ancora da Luigi Butera e Riccardo Solfo sulle pagine di Tuttosport, che sottolineano il ruolo chiave del pubblico come possibile arma in più.

Qualche grattacapo arriva dal reparto difensivo. Inzaghi deve rinunciare agli squalificati Bani e Diakitè e valuta le condizioni di Bereszynski e Pierozzi. «Giocherà solo chi sta bene – ha chiarito Superpippo – è inutile rischiare chi non è al top, abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza». Dichiarazioni riportate da Tuttosport, che fotografano la situazione di emergenza dietro.

Anche per il Padova si tratta dell’ultimo ballo del 2025. I biancoscudati, guidati da Andreoletti, cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa. Come raccontano Luigi Butera e Riccardo Solfo su Tuttosport, il tecnico dovrà ancora fare a meno di Lasagna, Bacci, Favale e Pastina, ma è pronto a confermare quasi in blocco l’undici che ha pareggiato con la Sampdoria.

L’unico vero dubbio riguarda la regia: Harder insidia Crisetig nel 3-5-2 veneto. Con il primo in campo, Andreoletti punterebbe su maggiore dinamismo; con il secondo, su più equilibrio. In attacco Papu Gómez e Bortolussi restano i favoriti, mentre la linea difensiva Faedo-Sgarbi-Perrotta dovrebbe essere confermata davanti a Sorrentino. Una sfida che rievoca ricordi pesanti per i padovani, ancora segnati dallo spareggio perso nel 2022, ma che oggi vale punti fondamentali per entrambi.