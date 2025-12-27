Tuttosport: “Valzere delle punte in serie A. Johnsen piace al Palermo: tutte le trattative del giorno”

Certi amori lasciano un segno che va oltre il tempo e i trofei. Aurelio De Laurentiis lo sa bene e per questo sta lavorando per blindare Antonio Conte, il condottiero del suo Napoli, con l’obiettivo di prolungarne il contratto. Una mossa strategica che punta a consolidare il progetto azzurro dopo la conquista di Scudetto e Supercoppa Italiana in appena 18 mesi. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il presidente sogna ora il clamoroso bis tricolore.

Per riuscirci, però, serviranno rinforzi mirati. In particolare a centrocampo e sugli esterni offensivi, anche se il mercato del Napoli dovrà restare rigorosamente low cost, in ossequio alle restrizioni imposte dall’authority. Giovanni Manna è già al lavoro per individuare le occasioni giuste. Secondo Nicolò Schira sulle pagine di Tuttosport, l’idea è quella di intervenire senza stravolgere i conti, mantenendo la competitività della rosa.

Situazione diversa in casa Lazio, dove il club è pronto ad accontentare Maurizio Sarri. In attacco restano caldi i nomi di Insigne, grande pallino del tecnico, e di Maldini dell’Atalanta. Con i bergamaschi si ragiona anche su un possibile scambio tra Dele-Bashiru e Brescianini. Sul fronte esterni, Tavares potrebbe partire in direzione Al-Ittihad, con Martin del Genoa e Netz del Borussia Mönchengladbach come possibili sostituti. Come sottolinea Tuttosport a firma di Nicolò Schira, il Flamengo insiste per Castellanos, ma i 25 milioni offerti non bastano per convincere i biancocelesti.

Molto attiva anche la Fiorentina, che ha messo nel mirino Dragusin del Tottenham e strizza l’occhio a Boga del Nizza, desideroso di tornare in Italia. Il Cagliari lavora invece al ritorno di Dossena dal Como e valuta Nicolussi Caviglia e Vergara per rinforzare la mediana. In avanti, Vorobyov del Lokomotiv Mosca piace all’Udinese.

Il Pisa è alla ricerca di un rinforzo offensivo e segue Maupay del Marsiglia e Valentin Carboni, destinato a rientrare all’Inter dopo l’esperienza al Genoa. Su Carboni c’è anche l’interesse del Verona, pronto ad accelerare qualora la Roma decidesse di trattenere Baldanzi. Secondo Nicolò Schira su Tuttosport, il Parma valuta un ritorno di fiamma per Skoglund dell’Hammarby.

Restando in Emilia, il Sassuolo punta Mazzocchi del Napoli e ha allungato il contratto di Thorstvedt. Il Bologna cerca un difensore centrale e potrebbe intervenire anche sugli esterni se Dominguez dovesse partire per trovare maggiore spazio altrove. La Cremonese pensa ad Ambrosino del Napoli, considerando le uscite di Johnsen, seguito dal Palermo, e De Luca, diretto al Modena. Infine, l’LKS Lodz ha chiesto Pierret al Lecce, che nel frattempo ha blindato Samooja con il rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029.