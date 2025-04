Salernitana, si complica la corsa salvezza: Breda in bilico, si valutano alternative

La sconfitta al “Menti” contro la Juve Stabia rischia di rappresentare il “de profundis” delle speranze salvezza della Salernitana. Non è bastata la reazione dopo il vantaggio avversario per strappare un punto, e adesso la situazione in classifica si fa ancora più drammatica: la salvezza diretta dista cinque punti, mentre i playout restano a due lunghezze, in attesa del risultato di Spezia-Sampdoria.

Un tunnel senza uscita che ha inghiottito non solo le certezze ma anche buona parte delle chance di permanenza in Serie B della Bersagliera. In questo scenario di crisi, nella serata di ieri sono riprese con forza le riflessioni sul futuro della panchina. Roberto Breda, nonostante la conferma della scorsa settimana, torna pesantemente in discussione: al “Menti” le sue scelte non hanno convinto e, al termine della partita, è stato invitato dai tifosi a farsi da parte.

In caso di esonero, tra i nomi sondati ci sarebbero Martusciello e Fusco, profili valutati per un’eventuale scossa nelle ultime giornate. Ma a tremare non è soltanto l’allenatore: anche il direttore sportivo Marco Valentini sarebbe ora in bilico. La società, che fino a pochi giorni fa aveva sposato la linea della continuità con Breda, è chiamata a nuove valutazioni. I contatti telefonici si sono intensificati e, pur in assenza di dirigenti ieri al “Menti”, la domenica è stata caratterizzata da sondaggi e prime riflessioni.

Il destino della Salernitana si gioca su un filo sottile. E non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una svolta.