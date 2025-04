Cellino furioso dopo Brescia-Mantova: «Abbiamo giocatori non in grado di scendere in campo!»

Il Brescia, dopo l’inattesa vittoria in trasferta contro lo Spezia, è ricaduto nelle vecchie abitudini: al Mario Rigamonti il Mantova dell’ex Davide Possanzini si è imposto per 1-2 grazie alla rete di Radaelli al 95′.

Una sconfitta che ha mandato su tutte le furie il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, intercettato dal giornalista Ciro Corradini mentre lasciava l’impianto. Il patron si è inoltre trattenuto più del solito allo stadio, incontrando insieme al direttore sportivo Renzo Castagnini l’allenatore Rolando Maran per un confronto immediato. Al momento, però, non sembrano esserci esoneri all’orizzonte.

Ecco le dichiarazioni più significative di Cellino, riportate da BresciaInGol.com:

«Ci hanno fatto una macumba. Qui c’è qualcuno che fa riti voodoo. E i tifosi? Dovevano sostenerci, non contestarci. Non mi faccia parlare che è meglio. Il fuorigioco di Juric non esiste, non c’è proprio! L’ha riviste le immagini? Quello è gol, altro che storie! Il rigore? Quello era netto, non c’è nulla da dire. Comunque ci sono giocatori che non sono in grado di scendere in campo. Maran li deve tener fuori? Chi deve giocare e chi no? Non mi faccia parlare…».