Salernitana-Palermo: info biglietti settore ospiti

L’U.S. Salernitana 1919 ha ufficializzato l’apertura della prevendita per il settore ospiti in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica 30 marzo alle 17:15 allo stadio Arechi di Salerno.

I biglietti per la Curva Nord Inferiore, riservati ai tifosi rosanero, saranno in vendita a partire dalle ore 15:00 di martedì 25 marzo fino alle 19:00 di sabato 29 marzo. Il costo del tagliando è di 14 euro (12 euro + 2 euro di prevendita).

I tagliandi potranno essere acquistati online tramite il circuito TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Le eventuali restrizioni imposte dalle autorità verranno comunicate successivamente.

Si ricorda che ai residenti a Palermo e provincia sarà vietato acquistare biglietti nei settori destinati alla tifoseria locale. L’eventuale apertura del botteghino 1 dello stadio Arechi nel giorno della gara verrà resa nota nei prossimi giorni.

I tifosi rosanero interessati a seguire il Palermo in trasferta sono invitati a procedere con l’acquisto entro la chiusura della prevendita, prevista per sabato 29 marzo alle ore 19:00.