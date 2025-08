Rose Villain accende il Barbera: show musicale prima di Palermo-Manchester City

Un evento straordinario è pronto a illuminare lo stadio Renzo Barbera. In occasione della prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21.00, il pre-show della serata sarà impreziosito da una performance esclusiva di Rose Villain, cantautrice tra le più apprezzate della scena musicale italiana e internazionale.

Ad annunciarlo è stato il Palermo FC attraverso un comunicato ufficiale: sarà proprio l’artista milanese ad aprire lo spettacolo dell’Anglo-Palermitan Trophy, trofeo celebrativo che unirà simbolicamente due mondi e due culture calcistiche sotto le luci del Barbera. L’esibizione sarà accompagnata da un impianto luci innovativo, mai visto prima nell’impianto palermitano.

Rose Villain – reduce dal successo del singolo estivo “victoria’s secret” con Tony Effe e dal suo Radio Vega Summer Tour 2025 – porterà sul palco tutta la potenza visiva e sonora che l’ha resa un’icona del pop contemporaneo. L’artista, già protagonista sul palco di Sanremo 2024 con “Fuorilegge”, ha recentemente chiuso la sua trilogia musicale con l’album “Radio Vega”, certificato disco d’oro e acclamato da critica e pubblico.

Il concerto di Palermo rappresenta una delle tappe più attese del suo tour estivo e anticipa lo show-evento del 23 settembre all’Unipol Forum di Milano, dove Rose Villain si esibirà nella sua città natale per un gran finale di stagione.

Per i tifosi rosanero sarà una serata da non perdere: grande calcio internazionale, spettacolo musicale dal vivo e un’atmosfera da evento globale. Una celebrazione in grande stile per la nuova stagione del Palermo, con una protagonista d’eccezione ad aprire il sipario.