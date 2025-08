Italia-Estonia, già 14.000 biglietti venduti: a Bergamo il debutto di Gattuso da ct

Cresce l’attesa per il debutto ufficiale di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Sarà lo stadio di Bergamo ad accogliere gli Azzurri per il match d’esordio del nuovo commissario tecnico, in programma venerdì 5 settembre alle ore 20.45 contro l’Estonia, terza giornata del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Sono già oltre 14.000 i biglietti venduti, un dato che conferma l’entusiasmo del pubblico bergamasco per il ritorno della Nazionale nella propria città, a quasi cinque anni dall’ultima apparizione. Era ottobre 2020 quando l’Italia pareggiò 1-1 con i Paesi Bassi in un match di UEFA Nations League: fu un’occasione speciale, pensata per rendere omaggio a Bergamo, simbolo del dolore vissuto durante la pandemia da COVID-19.

Tre i precedenti della Nazionale a Bergamo: oltre al pareggio con gli olandesi, c’è l’1-1 in amichevole contro la Turchia (novembre 2006) e il successo per 5-0 contro Malta nel gennaio 1987. In tutti i casi, gli Azzurri sono rimasti imbattuti.

Contro l’Estonia, l’Italia vanta una tradizione più che positiva: sette precedenti e sette vittorie. L’obiettivo è l’ottava, per iniziare con il piede giusto l’era Gattuso e rafforzare il cammino verso il Mondiale americano.