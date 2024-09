“Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo”: la protesta giallorossa prima del match contro l’Udinese

Animi tesi in casa Roma. I giallorossi, reduci da giorni turbolenti per via dell’esonero di Daniele De Rossi, sono impegnati alle 18 contro l’Udinese. La piazza capitolina ha deciso di protestare contro la società. Fuori dall’Olimpico è stato esposto uno striscione con le seguenti parole: “Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo”. Si registra qualche problema per chi sta cercando di raggiungere lo stadio in auto, in quanto, viste le proteste dei tifosi, hanno chiuso alcune strade.

