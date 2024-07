Ritiro Palermo, Vasic: «Mi sto impegnando per giocare il più possibile, Dionisi non mi tratta da giovane»

Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Protagonista della conferenza stampa odierna Aljosa Vasic.

Ecco le sue parole:

«Sono qui per giocarmi il posto con i compagni, c’è concorrenza ed è giusto che sia così. Mi sto impegnando per giocare il più possibile, mi auguro di avere più continuità. Voglio fare le cose in grande, spero di fare bene. Dionisi? Non mi tratta da giovane, è giusto che mi prenda in considerazione; mi impegno e lavoro»