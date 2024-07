Ritiro Palermo, Vasic: «Sarà un anno importante per noi. Henry e Nikolaou giocatori forti»

Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Protagonista della conferenza stampa odierna Aljosa Vasic.

Ecco le sue parole:

«L’anno scorso avevo iniziato come trequartista/mezzala di destra, questo è il mio ruolo. Nella passata stagione ho giocato in diverse posizioni perché potevo farlo, da mezzala mi sento a mio agio. I nuovi? Sono tutti ragazzi che hanno migliorato la squadra. Nikolaou mi piace, già lo seguivo, fisicamente è molto forte e ha personalità. Tutti sono giocatori forti. Henry ha fatto la Serie A, è un giocatore forte. Ci darà una grossa mano. Ho parlato con lui all’inizio: è un bravo ragazzo, umile, col lavoro è arrivato dove è arrivato. Quest’anno sarà molto importante per noi».