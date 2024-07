Ritiro Palermo, Vasic: «Voglio essere protagonista e fare una grande stagione»

Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Protagonista della conferenza stampa odierna Aljosa Vasic.

Ecco le sue parole:

«La scorsa stagione mi è stata utile perché ho imparato tante cose, sono cresciuto. Voglio fare una grande stagione. Ho 22 anni, tutti i giocatori hanno percorsi diversi: l’anno scorso ho imparato, voglio incidere di più e dare il mio contributo. Ho lavorato duro e forte, senza alibi. Voglio essere protagonista a Palermo. Posso dare una mano, sto ritrovando la mia fisicità che avevo un po’ perso, l’anno scorso non avevo continuità. In questo ritiro mi sto preparando a fare bene. Sto giocando mezzala, mi sento a mio agio nel ruolo. Voglio essere più incisivo; posso farlo, devo continuare a lavorare come ho fatto. Sto migliorando, siamo qui da 13 giorni, cerco di apprendere il più possibile. Numero di maglia? L’anno scorso volevo prendere il 14, lo avevo a Padova e mi ha portato bene, è stata una scelta mia».