Rifiutò il Palermo, ora lascerà il Cagliari. Ag. Azzi: «Diversi club di B su di lui»

In esclusiva ai microfoni di “TuttoCagliari.net”, Marco Petrin, procuratore di Paulo Dentello Azzi, ha fornito aggiornamenti sulla situazione dell’esterno brasiliano del Cagliari. Secondo quanto dichiarato dal suo agente, il futuro di Azzi è lontano dalla Sardegna

«Paulo è in uscita dal Cagliari. Ci sono diverse società molto interessate a lui in Serie B, stiamo valutando. Non so se chiuderemo a breve, ma stiamo lavorando al riguardo».