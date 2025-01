Spezia, trasferta a Carrara vietata ai tifosi: pronto il ricorso al Tar

La tensione sale tra i tifosi dello Spezia e le autorità in vista della partita contro la Carrarese, con la tifoseria ligure che si prepara a combattere legalmente contro il divieto di trasferta imposto per il match di domenica prossima. I supporter, con l’assistenza di un avvocato locale e tifoso dello Spezia, presenteranno un ricorso al TAR tra oggi e domani, sperando di annullare la decisione presa dalla Prefettura.

Il quotidiano La Nazione riporta che anche il Comune di La Spezia sta monitorando la situazione, sebbene non si preveda al momento un suo intervento diretto a sostegno dei tifosi. L’obiettivo è ribaltare una decisione che ha generato malcontento, soprattutto considerando che i tifosi della Carrarese avevano potuto assistere alla partita d’andata al Picco di La Spezia. La risoluzione del ricorso è attesa entro giovedì, a pochi giorni dall’incontro.

La misura restrittiva, annunciata venerdì dalla Prefettura della città toscana, include il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di La Spezia, il divieto di utilizzo di biglietti già acquistati e l’obbligo di vendere solo biglietti nominativi per ridurre il rischio di bagarinaggio. Questo intervento mira a limitare i problemi di ordine pubblico, ma ha scatenato una forte reazione tra i tifosi, che ora cercano vie legali per garantirsi la possibilità di sostenere la loro squadra in trasferta.