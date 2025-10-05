Repubblica: “Super Palumbo. Le pagelle di Spezia-Palermo”
Le valutazioni di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo dopo la vittoria contro lo Spezia: prestazione di alto livello per i rosanero, con Palumbo e Peda protagonisti.
Joronen 7
Riesce a parare il rigore e la sua ribattuta. Si arrende solo sulla deviazione di Giovane. Decisivo nel recupero.
Peda 7
Parte a destra, poi si sposta al centro dopo l’infortunio di Bani. In entrambi i casi se la cava in maniera egregia. Vero baluardo davanti a Joronen.
Bani s.v.
La sua partita dura solo ventuno minuti. È costretto a uscire per un problema muscolare. L’auspicio è che non si tratti di nulla di grave.
Dal 22’ p.t. Diakitè 5,5
Inizia prendendo subito un cartellino giallo per un corpo a corpo con Lapadula. A inizio ripresa Inzaghi lo cambia per non correre rischi.
Dall’1’ s.t. Gyasi 6
Da destra a sinistra del centrocampo rosanero con buon rendimento.
Veroli 6,5
«Questo ragazzo è forte», aveva detto Inzaghi alla vigilia. E lui conferma che il tecnico non si sbagliava: gara attenta in difesa e buone incursioni in avanti.
Pierozzi 7
Prima dell’infortunio di Bani gioca più alto e si rende subito protagonista. Quando Inzaghi è costretto a ridisegnare la difesa, arretra il raggio d’azione e difende con ordine. Tornato in avanti, segna il gol del raddoppio.
Gomes 6,5
Dopo il recente calo fisico, torna a essere il punto di riferimento del centrocampo e dell’intera squadra. Guida con maestria.
Dal 37’ s.t. Giovane s.v.
Sfortunata la deviazione dopo il rigore sul gol del 2-1.
Blin 6
Elegante quando serve, concreto quando occorre. Ingenuo sul tocco di mano che causa il rigore dello Spezia.
Augello 6
Il solito Augello: la fascia sinistra resta la sua terra di conquista.
Dal 24’ s.t. Bereszynski 6
Dopo i pochi minuti col Venezia, gioca la sua prima vera gara in rosanero. Esordio positivo.
Palumbo 7
È ovunque: in attacco, a centrocampo, in difesa. La sua impronta si vede in ogni azione. Ottimo raccordo tra i reparti e inserimenti continui che mettono in difficoltà lo Spezia.
Dal 24’ s.t. Segre 6
Entra sul 2-0 e si concentra principalmente sulla copertura della metà campo.
Le Douaron 6,5
Gli manca solo il gol. Parte fortissimo, sfiora la rete in più occasioni e prolunga di testa per Pohjanpalo in occasione dell’1-0.
Pohjanpalo 7
Inizia facendo la sponda per i compagni, poi decide di mettersi in proprio e sblocca la gara con un gol dei suoi, marchio di fabbrica.