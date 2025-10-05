Repubblica: “Super Palumbo. Le pagelle di Spezia-Palermo”

Le valutazioni di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo dopo la vittoria contro lo Spezia: prestazione di alto livello per i rosanero, con Palumbo e Peda protagonisti.

Joronen 7

Riesce a parare il rigore e la sua ribattuta. Si arrende solo sulla deviazione di Giovane. Decisivo nel recupero.

Peda 7

Parte a destra, poi si sposta al centro dopo l’infortunio di Bani. In entrambi i casi se la cava in maniera egregia. Vero baluardo davanti a Joronen.

Bani s.v.

La sua partita dura solo ventuno minuti. È costretto a uscire per un problema muscolare. L’auspicio è che non si tratti di nulla di grave.

Dal 22’ p.t. Diakitè 5,5

Inizia prendendo subito un cartellino giallo per un corpo a corpo con Lapadula. A inizio ripresa Inzaghi lo cambia per non correre rischi.

Dall’1’ s.t. Gyasi 6

Da destra a sinistra del centrocampo rosanero con buon rendimento.

Veroli 6,5

«Questo ragazzo è forte», aveva detto Inzaghi alla vigilia. E lui conferma che il tecnico non si sbagliava: gara attenta in difesa e buone incursioni in avanti.

Pierozzi 7

Prima dell’infortunio di Bani gioca più alto e si rende subito protagonista. Quando Inzaghi è costretto a ridisegnare la difesa, arretra il raggio d’azione e difende con ordine. Tornato in avanti, segna il gol del raddoppio.

Gomes 6,5

Dopo il recente calo fisico, torna a essere il punto di riferimento del centrocampo e dell’intera squadra. Guida con maestria.

Dal 37’ s.t. Giovane s.v.

Sfortunata la deviazione dopo il rigore sul gol del 2-1.

Blin 6

Elegante quando serve, concreto quando occorre. Ingenuo sul tocco di mano che causa il rigore dello Spezia.

Augello 6

Il solito Augello: la fascia sinistra resta la sua terra di conquista.

Dal 24’ s.t. Bereszynski 6

Dopo i pochi minuti col Venezia, gioca la sua prima vera gara in rosanero. Esordio positivo.

Palumbo 7

È ovunque: in attacco, a centrocampo, in difesa. La sua impronta si vede in ogni azione. Ottimo raccordo tra i reparti e inserimenti continui che mettono in difficoltà lo Spezia.

Dal 24’ s.t. Segre 6

Entra sul 2-0 e si concentra principalmente sulla copertura della metà campo.

Le Douaron 6,5

Gli manca solo il gol. Parte fortissimo, sfiora la rete in più occasioni e prolunga di testa per Pohjanpalo in occasione dell’1-0.

Pohjanpalo 7

Inizia facendo la sponda per i compagni, poi decide di mettersi in proprio e sblocca la gara con un gol dei suoi, marchio di fabbrica.