L’aneddoto su Zamparini, il legame con Miccoli. Amauri: «Palermo mi ha fatto diventare quello che sono»

Come racconta Fanpage.it, per Amauri l’approdo a Palermo è stato il vero punto di svolta: «Palermo è stato davvero il trampolino per diventare quello che sono diventato», spiega l’ex centravanti, ricordando la scelta tattica di Guidolin che lo trasformò da spalla a riferimento offensivo: «A Palermo Guidolin mi mise da prima punta, da solo… davanti potevo fare quello che volevo, tutto riusciva alla perfezione». Una lettura che, sottolinea Fanpage.it, spiega la sua definitiva esplosione in Serie A.

Nel dialogo con Fanpage.it, Amauri apre anche il cassetto dei ricordi su Maurizio Zamparini: «Per me è stato un grande presidente: mi ha trattato bene e rispettato sempre». E poi l’episodio simbolo, al rientro da un ko a Genova: «Arrivò in spogliatoio con un sacco di scatole: “Vi porto un regalo, così non dimenticherete mai la figura di m* che mi avete fatto fare”**». Dentro c’erano sciarpe: «Non l’accetto, quando abbiamo vinto 3-2 a Firenze nessuno ci ha regalato niente», gli rispose Amauri. Una scena, ricorda Fanpage.it, che restituisce il linguaggio diretto del presidente e la franchezza dell’attaccante.

Spazio anche all’intesa speciale con Fabrizio Miccoli. «Con Miccoli è nata un’amicizia vera. In campo avevamo un’intesa naturale, fuori ci sentiamo ancora oggi», dice Amauri a Fanpage.it. «È uno di quei pochi compagni che restano per la vita». Tra le risate dei ritiri e gli scherzi da spogliatoio, un rapporto che per Fanpage.it ha segnato una delle coppie più iconiche dell’era rosanero in A.

Il passaggio più emozionante, consegnato ancora a Fanpage.it, è per suo figlio: «Vi dico che quando il Palermo l’ha preso mi sono commosso». Una continuità affettiva e sportiva: «Potevo portarlo altrove, ma avevo questa cosa dentro di Palermo… e lui magari potrà dare continuità a ciò che avevo fatto io qui». Un filo rosanero che si riannoda, conclude Fanpage.it, tra passato e futuro.