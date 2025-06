Repubblica: “Rosa tra addii e riscatti”

Il Palermo ha ufficializzato il luogo del ritiro estivo in vista della stagione 2025/26: la squadra lavorerà in Valle d’Aosta, tra Châtillon e Saint-Vincent, dal 13-15 luglio fino ai primi di agosto. A comunicarlo, come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, è stato l’assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques.

Il quartier generale sarà il prestigioso Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, mentre gli allenamenti si terranno allo stadio comunale “Brunod” di Châtillon, impianto da 3.500 posti già noto per aver ospitato club come la Juventus.

Inzaghi attende il via libera, Vignato in pole come contropartita

L’avventura rosanero di Filippo Inzaghi è solo da formalizzare, ma i rallentamenti con il Pisa, proprietario del suo contratto, stanno prolungando l’attesa. Come riferisce Geraci, i toscani spingono per monetizzare al massimo, anche attraverso contropartite tecniche: in pole c’è Emanuel Vignato, ma il Palermo ha posto limiti precisi alle richieste.

Nel frattempo, Inzaghi ha staccato la spina con una vacanza a Formentera (dove si è anche sposato), ma resta in contatto con la dirigenza e attende solo il via libera per incontrarsi con il ds Carlo Osti e impostare il mercato.

Il rebus in porta e la lista degli over 23

Uno dei dossier più urgenti riguarda la porta. Emil Audero è rientrato al Como, ma resta il primo obiettivo se verrà trovata un’intesa sul prezzo. In alternativa si guarda a Radunovic (Bari, ma di proprietà Cagliari), seguito anche dalla Stella Rossa. Il recuperato Gomis chiede spazio, ma le sue condizioni fisiche non convincono appieno. Sirigu è in uscita, mentre Desplanches sarà ceduto in prestito per maturare.

Tra Nespola e Di Bartolo resterà solo uno.

Da quest’anno, come spiega ancora Geraci su Repubblica Palermo, sarà fondamentale gestire la lista dei 18 over 23 (nati entro il 31 dicembre 2001). Da questa stagione, anche Pierozzi e Ranocchia rientrano nella categoria, portando il conto a 24 over, che salirebbero a 25 con l’arrivo di Vignato. Occorreranno dunque cessioni e valutazioni oculate.

Possibili uscite, contratti in scadenza e incognita Brunori

Tra i giocatori in scadenza ci sono Sirigu e Fella, mentre Henry tornerà a Salerno. Aurelio, Saric e Damiani potrebbero essere riscattati rispettivamente da Spezia, Cesena e Ternana. Resta da monitorare il destino di elementi come Di Mariano, Verre, Di Francesco, Insigne e Nikolaou, tutti in bilico.

Infine, una precisazione importante su Matteo Brunori: non potrà essere considerato giocatore “bandiera”, perché il suo primo approdo a Palermo (nel 2021) avvenne con prestito secco. Per ottenere la deroga nella lista, sarebbe servito un acquisto a titolo definitivo o con diritto di riscatto.

Il Palermo si prepara a una stagione cruciale. Tra ritiro definito, organico da rifondare e il probabile arrivo di Inzaghi, l’estate sarà intensa. Ma a viale del Fante tutto è già in movimento.