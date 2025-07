Repubblica: “Palermo, Palumbo e Bani verso il sì. Smentite per Bereszynski”

Antonio Palumbo è a un passo dal vestire la maglia del Palermo. Dopo settimane di trattative, la lunga telenovela di mercato sembra finalmente vicina alla conclusione. Come riporta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, le due società sono allo scambio di documenti: mancano solo gli ultimi dettagli. L’accordo prevede il trasferimento del trequartista dal Modena in cambio di Francesco Di Mariano più un conguaglio economico a favore degli emiliani.

Ma non è l’unico affare che il direttore sportivo Carlo Osti sta cercando di definire. Il Palermo, infatti, punta forte anche su Mattia Bani per rinforzare la difesa. Secondo quanto scrive Tripi su Repubblica, l’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, mentre resta da limare quella con il Genoa, che nel frattempo vorrebbe proporre al difensore un rinnovo di contratto. Bani, però, sembra orientato verso una nuova avventura in rosanero. L’obiettivo di Osti è chiudere entrambe le operazioni entro la fine del ritiro di Chatillon, per mettere a disposizione di Inzaghi due nuovi rinforzi.

Nel frattempo, dalla società arrivano smentite sull’interesse per Bartosz Bereszynski, terzino svincolato dalla Sampdoria. Come sottolinea ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, al momento non ci sono contatti né trattative in corso per il polacco.

In uscita, è solo da ufficializzare il passaggio di Dimitrios Nikolaou al Bari con la formula del prestito secco. Il difensore greco è già aggregato ai pugliesi. A lui potrebbe aggiungersi Valerio Verre, anche lui in uscita. Nessuna partenza, invece, per Filippo Ranocchia: il centrocampista – titolare nella prima amichevole stagionale – è considerato centrale nel progetto tecnico di Inzaghi. Il suo nome è stato accostato all’AEK Atene dalla stampa greca, ma il Palermo ha smentito categoricamente qualsiasi contatto.

Infine, come aggiunge Tripi su Repubblica, Accursio Bentivegna – prodotto del vivaio rosanero – è a un passo dal Trapani: l’attaccante classe 1996 firmerà un contratto biennale con i granata.