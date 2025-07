Il Secolo: “Palermo-Genoa, scintille per Bani”

Il Palermo rilancia, ma il Genoa resiste. La trattativa per portare Mattia Bani in rosanero resta in salita, nonostante il nuovo tentativo effettuato ieri dalla dirigenza siciliana. Come riporta Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, il club di viale del Fante ha messo sul tavolo un’offerta da 1 milione di euro più un altro di bonus, con un contratto triennale già pronto per il difensore. Ma la proposta non ha convinto la dirigenza rossoblù.

Secondo quanto scrive Schiappapietra su Il Secolo XIX, a frenare l’operazione non è soltanto la distanza economica tra le parti: il Genoa non ha alcuna intenzione di privarsi di Bani, ritenuto un punto fermo della squadra anche dal tecnico Karel Vieira. Proprio l’allenatore, in più colloqui con il giocatore, ha ribadito l’importanza del suo ruolo nel gruppo. Non a caso, nell’amichevole contro il Fassa Calcio, Bani è sceso in campo con la fascia da capitano.

La situazione resta delicata. Come spiega Schiappapietra sul Secolo XIX, è atteso nelle prossime ore l’arrivo in ritiro dell’amministratore delegato Blazquez, che avrà un confronto con squadra e staff tecnico per fare il punto generale. Il direttore sportivo Ottolini, attualmente in Val di Fassa, farà tappa anche a Forte dei Marmi per una cena informale tra dirigenti di Serie A e B, dove potrebbe incrociare il collega rosanero Carlo Osti.

Il Genoa, però, sembra intenzionato a non cedere: la linea resta quella della fermezza, con la possibilità concreta di rilanciare con una proposta di rinnovo per Bani, ormai sempre più centrale nel progetto tecnico.