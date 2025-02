Repubblica: “Palermo in crisi difensiva. Dionisi sotto accusa, l’ultima chiamata contro il Cosenza”

Da punto di forza a tallone d’Achille. La difesa del Palermo, un tempo motivo di vanto in Serie B, è ora al centro delle critiche per la sua fragilità e le continue disattenzioni. Nonostante gli interventi sul mercato invernale, con gli innesti di Magnani al centro della retroguardia e Audero tra i pali, la stabilità tanto auspicata non è mai arrivata. Anzi, come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il reparto difensivo sembra essersi ulteriormente incrinato, esponendo i limiti strutturali di una squadra in piena crisi d’identità.

Una difesa irriconoscibile

Se fino a gennaio il Palermo vantava una delle migliori difese della Serie B, al pari di squadre come Pisa, e addirittura superiore a Spezia e Sassuolo, oggi il dato si è drammaticamente invertito. Ad ottobre, i rosanero avevano la miglior fase difensiva della categoria; ora, dopo le ultime quattro gare da incubo contro Reggiana, Pisa, Spezia e Mantova, il bilancio è di otto reti subite, facendo precipitare il Palermo in classifica e compromettendo la corsa ai playoff.

Con 27 gol incassati complessivamente – gli stessi della Cremonese, quarta in classifica – i numeri potrebbero sembrare meno preoccupanti se non si tenesse conto del contesto. Il crollo è stato rapido e pesante: nessuna squadra nelle ultime quattro giornate ha fatto peggio del Palermo, evidenziando un’involuzione allarmante.

Dionisi sotto accusa e il rischio esonero

La situazione si è fatta critica anche per Alessio Dionisi, sempre più in bilico e bersaglio della contestazione dei tifosi, che non hanno esitato a far sentire il proprio dissenso con cori e striscioni eloquenti come il recente «…te ne devi andare» affisso all’esterno del Barbera.

Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la società sta riflettendo su un possibile cambio in panchina, mantenendo un costante collegamento con Manchester. Tuttavia, la decisione potrebbe arrivare proprio dopo il prossimo incontro contro il Cosenza. Sarà un vero e proprio dentro o fuori: una vittoria potrebbe riaccendere le speranze playoff, una sconfitta potrebbe significare la fine dell’avventura di Dionisi a Palermo.