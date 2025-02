Gazzetta dello Sport: “Serie B. Playoff, che ammucchiata”

La corsa ai playoff di Serie B entra nel vivo e, a dodici giornate dalla fine, il quadro è ancora tutto da definire. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la lotta è più aperta che mai e la distanza tra la zona playoff e i playout è così ridotta da includere ben 11 squadre in soli sei punti.

Se la possibilità di vedere le prime tre classificate volare direttamente in Serie A rimane concreta, il duello per il terzo posto e per le posizioni utili ai playoff accende un finale di stagione incerto e avvincente. Ecco l’analisi delle sette squadre che sembrano maggiormente in corsa per un posto tra le magnifiche sei.

Cremonese: il potenziale c’è, ma serve concretezza

La Cremonese è l’eterna incompiuta di questa stagione. L’organizzazione di gioco proposta da Stroppa è solida e ben strutturata, ma i grigiorossi pagano la mancanza di concretezza sotto porta. Attualmente in corsa per il terzo posto, la squadra lombarda dovrà affrontare gli scontri diretti contro Pisa e Spezia, entrambi in trasferta, e il Sassuolo in casa. Se riuscirà a trovare il guizzo giusto nei momenti decisivi, potrà dire la sua fino alla fine.

Catanzaro: la rivelazione del 2025

Il Catanzaro è l’unica squadra imbattuta nel 2025, con una striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi e 16 punti conquistati. Il gioco fluido e offensivo di Caserta trova in Iemmello il terminale ideale, capace di esaltare l’intera manovra offensiva. Domenica, i giallorossi affronteranno lo Spezia in trasferta, l’ultimo vero big match prima della fine del campionato. L’ultima giornata li vedrà opposti al Sassuolo, ma i neroverdi potrebbero già essere matematicamente promossi.

Juve Stabia: la neopromossa che sogna in grande

La vera sorpresa del campionato è la Juve Stabia, miglior neopromossa della stagione. Guidati da Pagliuca, i campani hanno mostrato carattere e solidità, soprattutto tra le mura amiche. Sabato li attende la difficile trasferta contro il Pisa, l’ultimo scontro diretto di rilievo prima di un calendario più favorevole. Se manterranno il ritmo attuale, le Vespe potrebbero seriamente puntare ai playoff.

Bari: in cerca di continuità

Il Bari, dopo un inizio difficile, sembrava aver trovato una certa continuità grazie al lavoro di Longo, ma la recente sconfitta contro la Juve Stabia ha frenato l’entusiasmo. Attualmente in zona playoff, i biancorossi dovranno affrontare la trasferta nella roccaforte del Sassuolo e ricevere il Pisa alla penultima giornata. I buoni innesti del mercato di gennaio offrono qualche speranza in più, ma servirà maggiore costanza per restare agganciati al treno playoff.

Cesena: imprevedibile ma competitivo

Anche il Cesena, neopromosso, sta sorprendendo. La squadra di Mignani ha vissuto alti e bassi, senza mai trovare continuità di risultati nel girone di ritorno, ma resta un’avversaria temibile per chiunque. Gli scontri diretti contro Pisa, Spezia e Sassuolo diranno molto sulle ambizioni dei bianconeri. Tuttavia, il calo di rendimento di Shpendi, rispetto all’inizio di stagione, potrebbe pesare nel rush finale.

Palermo: in crisi ma ancora in corsa

Il Palermo attraversa un momento difficile, senza vittorie da quattro turni e con un clima di contestazione che pesa soprattutto su Dionisi. Tuttavia, i rosanero sono ancora a soli 2 punti dalla zona playoff e possono contare su un calendario favorevole: ben 11 delle ultime 18 gare si giocheranno al Barbera, compresa la sfida cruciale contro il Sassuolo.

Quando i nuovi acquisti come Audero, Magnani e Pohjanpalo si saranno inseriti pienamente, il Palermo potrebbe ritrovare smalto e tornare competitivo. Resta però l’incognita legata al malcontento della tifoseria, che rischia di influire sulle prestazioni della squadra.

Modena: in bilico tra sogno e realtà

Il Modena è forse la squadra più enigmatica di questo campionato. Nonostante una sola vittoria nelle ultime 8 partite, i canarini sono a soli 3 punti sia dai playoff che dai playout. Mandelli si gioca il futuro su un filo sottilissimo: la qualità della rosa lascia ben sperare, ma la continuità resta un miraggio. Le sfide contro Pisa e Sassuolo, previste ad aprile, saranno decisive per capire se il Modena potrà ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza.

La corsa ai playoff è più incerta che mai

Come evidenzia Nicola Binda nella sua analisi sulla Gazzetta dello Sport, la Serie B continua a essere un campionato imprevedibile, dove tutto può cambiare nel giro di poche giornate. Tra sogni di promozione e rischi di retrocessione, il finale di stagione si preannuncia esplosivo.

Le ultime dodici giornate saranno decisive per scrivere i destini delle squadre in corsa, ma una cosa è certa: ogni punto peserà come un macigno nella corsa ai playoff e per evitare la trappola dei playout. La Serie B non smette mai di sorprendere.