Repubblica: “Empoli-Palermo 2-4, le pagelle: super Palumbo da 8, Johnsen c’è. Vavassori sfortunato”
Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e nelle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo il grande protagonista è Antonio Palumbo. Il centrocampista rosanero conquista un 8, il voto più alto della squadra, grazie a una prestazione impreziosita da un gol, un assist e numerose giocate decisive.
Giudizi molto positivi anche per Johnsen e Vavassori, entrambi premiati con un 7,5. Il norvegese trova la quarta rete stagionale, mentre il giovane esterno offensivo è protagonista di una gara brillante, nella quale colpisce un palo e una traversa senza riuscire a trovare il gol.
Palumbo 8: prestazione da protagonista assoluto
Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, Antonio Palumbo è l’uomo in più della formazione allenata da Filippo Inzaghi.
Il numero cinque rosanero partecipa alla costruzione del gioco, crea occasioni, segna e serve un assist, confermandosi un elemento fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra.
Palumbo – 8. Gol, assist, occasioni pericolose, regia e sacrificio. Una prestazione completa che, secondo il quotidiano, dimostra quanto il centrocampista sia diventato insostituibile in questo momento della stagione.
Dal 35′ st Hernani – 6. Rientra dall’infortunio e si rende subito utile alla squadra.
Johnsen 7,5 e Vavassori 7,5: qualità e occasioni
Tra i protagonisti del successo di Empoli ci sono anche Fredrik Johnsen e Dominic Vavassori.
Johnsen – 7,5. Nonostante qualche occasione sprecata, è costantemente nel vivo della manovra offensiva. Colpisce un palo, realizza il quarto gol stagionale e si dimostra sempre pericoloso e propositivo.
Dal 40′ st Peda – sv. Entra quando Inzaghi decide di passare alla difesa a tre nei minuti conclusivi.
Vavassori – 7,5. Gli manca soltanto il gol. Colpisce un palo e una traversa, mettendo continuamente in difficoltà la retroguardia avversaria. Una prestazione che conferma il suo ottimo momento di forma.
Cassandro e Bani da 7, Pohjanpalo decisivo
Nelle valutazioni di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, arrivano voti importanti anche per Cassandro, Bani e Pohjanpalo, tutti premiati con un 7.
Cassandro – 7. Realizza il primo gol in maglia rosanero, coronando una prestazione di grande sostanza. Propositivo fin dalle prime battute, accompagna l’azione sulla fascia e si distingue anche nella fase difensiva.
Bani – 7. Sicuro nel guidare la difesa, trova anche l’assist per la rete di Pohjanpalo. Nel primo tempo si rende pericoloso in avanti con una conclusione di testa.
Pohjanpalo – 7. Segna un gol fondamentale in un momento delicato della partita. Sfiora un’altra rete e lavora molto per la squadra, dimostrando grande disponibilità al sacrificio.
Dal 35′ st Gabrielloni – 6. Entra con lo spirito giusto, mettendo impegno e confermandosi un’alternativa valida per l’attacco rosanero.
Fortin 6, Ceccaroni sotto la sufficienza
Il portiere rosanero viene valutato con un 6, mentre Ceccaroni è l’unico titolare del Palermo a ricevere un’insufficienza.
Fortin – 6. Bravo a respingere il calcio di rigore di Shpendi, ma il suo intervento viene vanificato dalla decisione del VAR di far ripetere la conclusione.
Ceccaroni – 5,5. Si lascia superare da Popov nell’azione che porta alla traversa iniziale dell’Empoli. Successivamente commette il fallo di mano che determina il rigore del vantaggio toscano.
Augello – 6,5. Parte con maggiore prudenza sulla corsia sinistra, anche per la presenza offensiva di Johnsen. Cresce nella ripresa e diventa più incisivo.
Segre e Ranocchia da 6,5: qualità in mezzo al campo
Il centrocampo rosanero riceve giudizi positivi nelle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo.
Segre – 6,5. Serve un ottimo pallone in profondità a Vavassori nell’azione del palo. Sempre coinvolto nel gioco, garantisce corsa e sacrificio.
Dal 35′ st Estevez – 6. Ordinato e preciso, partecipa alla gestione del finale che conduce il Palermo alla vittoria.
Ranocchia – 6,5. Una prestazione di qualità, caratterizzata da aperture precise e iniziative personali. L’unica macchia è l’ingenuità nel contatto con Shpendi che porta al secondo rigore, giudicato generoso dal quotidiano.
Dal 35′ st Mazzitelli – 6. Esordisce in maglia rosanero e lascia subito intravedere qualità che potranno risultare utili alla squadra di Inzaghi.
Tutti i voti del Palermo
Fortin
6
Cassandro
7
Bani
7
Ceccaroni
5,5
Augello
6,5
Segre
6,5
Estevez
6
Ranocchia
6,5
Mazzitelli
6
Vavassori
7,5
Palumbo
8
Hernani
6
Johnsen
7,5
Peda
sv
Pohjanpalo
7
Gabrielloni
6
Il bilancio delle pagelle premia soprattutto la qualità offensiva del Palermo. Palumbo conquista la copertina con un 8, mentre Johnsen e Vavassori confermano il proprio peso nell’attacco rosanero.
La vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli porta così la firma di diversi protagonisti, con una menzione particolare per il numero cinque, sempre più centrale nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi.