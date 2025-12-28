Repubblica: “Palermo, dai varchi ai botti vietati. Le regole del Capodanno Limite di 17mila persone per il concertone”

Palermo si prepara a salutare il nuovo anno nel segno della sicurezza. Come racconta Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che vieta in modo assoluto l’uso e la libera vendita di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e qualsiasi artificio pirotecnico su tutto il territorio comunale. Il divieto sarà in vigore dal 30 dicembre al 2 gennaio, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati.

Si tratta di una misura già adottata lo scorso anno, con l’obiettivo di prevenire incidenti e danni alle persone, fenomeni purtroppo frequenti durante le festività. A rilanciare l’appello al rispetto dell’ordinanza è l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, che sottolinea l’importanza della responsabilità collettiva. «Come l’anno scorso — spiega Ferrandelli a la Repubblica Palermo — rivolgo il mio appello a tutti i cittadini palermitani per il totale rispetto del divieto di accensione dei botti a Capodanno firmato dal sindaco Lagalla».

L’assessore richiama l’attenzione sugli effetti negativi dei fuochi d’artificio: «L’uso di botti e mortaretti provoca conseguenze gravi sulle persone fragili, sugli anziani, sui bambini e sugli animali. È compito di tutti proteggerli e fare in modo di trascorrere questo periodo di festa nel modo più sereno e sicuro possibile», evidenzia ancora Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo.

La parola sicurezza diventa centrale soprattutto in vista del concertone di Capodanno in programma davanti al Politeama, con Arisa, The Kolors e il dj set di Radio Kiss Kiss, organizzato da Gomad Concerti. Anche quest’anno sarà riproposto il modello già sperimentato: almeno cento agenti della polizia municipale, distribuiti su turni diversi, affiancati dalle altre forze dell’ordine impegnate nell’area dell’evento.

L’accesso a piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo sarà contingentato fino al raggiungimento del limite massimo di 17mila persone. L’area verrà delimitata già dalla mattina del 31 dicembre, anche se la circolazione resterà libera fino a un paio d’ore prima dell’inizio dello spettacolo, previsto intorno alle 21. Gli ingressi saranno quattro: via Dante, via Libertà (accesso principale), via Ruggero Settimo e via Sant’Oliva, tutti presidiati dal personale addetto alla sicurezza e dotato di contapersone, come riporta ancora la Repubblica Palermo.

Restano in vigore i consueti divieti: non sarà possibile introdurre nell’area del concerto oggetti ritenuti pericolosi come ombrelli, caschi, bastoni per selfie, armi di qualsiasi tipo, né bevande alcoliche in lattine o bottiglie di vetro. Fino all’ultimo sono previsti confronti in prefettura per definire nei dettagli il piano sicurezza e garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima tutela per cittadini e visitatori.