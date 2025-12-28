Repubblica: “Palumbo assist decisivo, Joronen il migliore. Le pagelle di Palermo-Padova”

Di seguito le pagelle di Palermo-Padova 1-0, gara valida per la 18ª giornata di Serie B disputata allo stadio Renzo Barbera. Voti e giudizi sono a cura di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, che ha analizzato le prestazioni dei singoli rosanero al termine del successo contro il Padova.

PALERMO

Joronen 7,5

Le occasioni in cui salva la sua porta sono tantissime. Interviene su Gomez, su Bortolussi, su Fusi e su Bonaiuto. Si conferma il miglior acquisto stagionale.

Veroli 6

Se Bortolussi parte da lontano va in difficoltà, ma nella marcatura se la cava senza problemi.

Peda 6

Sbaglia un gol praticamente fatto davanti a Sorrentino. Un’incertezza su Fusi, ma per il resto resiste insieme all’intera retroguardia e non perde la testa nel momento più delicato.

Ceccaroni 6

La solita gara di grande sostanza, con continui sganciamenti in avanti. Costretto a uscire per un problema fisico nel momento di massimo pressing del Padova.

Dal 38’ st Giovane s.v.

Gyasi 5

È in ritardo e si vede. Non salta mai l’uomo e soffre la velocità degli avversari. Qualcosa di buono quando si accentra, ma è davvero poco.

Dal 20’ st Pierozzi 6: entra subito nella mischia con grande temperamento.

Segre 6

Non sempre riesce a fare filtro a centrocampo, ma si batte senza risparmiarsi e nel finale salva sull’uno contro uno davanti all’area rosanero.

Ranocchia 5,5

Se il Palermo fatica a creare gioco, probabilmente anche per sua responsabilità. Pochi guizzi e poche invenzioni, bene solo sui calci piazzati.

Dal 38’ st Blin s.v.

Augello 6,5

Spadroneggia sulla fascia sinistra. Uno stantuffo continuo, efficace sia in fase offensiva che difensiva.

Palumbo 6,5

L’ottanta per cento del gol del vantaggio è merito suo. Transizione perfetta dalla metà campo rosanero e assist decisivo per Pohjanpalo.

Dal 20’ st Gomes 6: dà la scossa alla squadra, salta l’uomo, conquista falli e aiuta anche in fase difensiva.

Le Douaron 5

Si vede solo per un’ammonizione inutile per proteste che nel secondo tempo gli costa la sostituzione. Poco altro.

Dal 15’ st Vasic 6: entra subito in partita con buona intraprendenza.

Pohjanpalo 7

Un colpo di testa salvato sulla linea e il gol vittoria. Dodicesimo centro in campionato: gran parte delle sorti del Palermo dipendono dal suo stato di grazia.