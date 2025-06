Repubblica: “Mercato rosanero fra Augello e Pafundi”

Filippo Inzaghi è pronto a calarsi nella nuova avventura rosanero. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica – Palermo, l’allenatore ex Reggina e Salernitana è atteso in città già in questi giorni per un primo contatto con il mondo Palermo: dallo stadio “Renzo Barbera” al centro sportivo di Torretta. Un’anteprima in vista del ritiro estivo, ufficializzato in Valle d’Aosta, tra Saint Vincent e Châtillon, dal 13 luglio al 1° agosto.

In parallelo, la dirigenza lavora alacremente sul mercato per fornire a Inzaghi i primi rinforzi. Il club è impegnato nella definizione di più operazioni in entrata e in uscita, a cominciare dalla cessione di Aurelio allo Spezia, già ufficiale.

Aurelio saluta, il Palermo incassa e punta su Augello. Elia e Spezia, si tratta

Come riporta Geraci su la Repubblica – Palermo, Aurelio, escluso da Dionisi, è stato riscattato dallo Spezia per 400 mila euro, con contratto fino al 2028. Il laterale sinistro ha chiuso una stagione da protagonista in Liguria, con 4 reti in 29 presenze tra Serie B e playoff.

Una cessione che ora obbliga il Palermo a intervenire in quella zona di campo. Il nome più caldo è quello di Augello, profilo esperto e adatto al progetto. La Cremonese, però, si è inserita con decisione: il laterale sarebbe molto stimato da Nicola, nuovo allenatore dei grigiorossi.

Proprio lo Spezia potrebbe tornare protagonista anche sul fronte Elia. Come sottolinea ancora Geraci su la Repubblica – Palermo, il club ligure valuta il giocatore poco più di un milione e il Palermo è pronto a discuterne per un ritorno a titolo definitivo.

Palumbo, affare ai dettagli. Idee Pafundi e pressing per Audero

In mediana-trequarti si avvicina la fumata bianca per Palumbo, autore di una stagione super a Modena con 9 reti e 10 assist. Il club emiliano è partito da una richiesta di 3,5 milioni, ma – secondo Geraci su la Repubblica – Palermo – si va verso una chiusura sui 2 milioni più una contropartita.

Sul fronte giovani, piace Pafundi: classe 2006, ex Losanna, rientrato all’Udinese, con passaggio in Nazionale maggiore già nel 2022. Il Palermo monitora, ma il costo è elevato e il ragazzo vuole spazio da titolare.

Porta: Audero in cima alla lista, si tratta col Como

La priorità, ora, è anche tra i pali. Il Palermo vuole chiudere per Audero, ma il Como – come ricorda Geraci su la Repubblica – Palermo – non intende più cederlo in prestito secco. La proposta è un prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di promozione in Serie A. I contatti continuano.