Il Resto del Carlino: “Palumbo al Palermo. Le cifre dell’operazione”

Il Palermo accelera per Antonio Palumbo. Come riportato da Il Resto del Carlino in un’analisi firmata da Alessandro Troncone, il fantasista del Modena è sempre più vicino al club rosanero guidato da Filippo Inzaghi, deciso a costruire una squadra da vertice per puntare alla promozione in Serie A.

Secondo quanto riferisce ancora Il Resto del Carlino, il Palermo avrebbe messo sul piatto un’offerta da circa 2,5 milioni di euro, bonus compresi, oltre al prestito di Dario Saric, centrocampista già allenato da Andrea Sottil ad Ascoli. In alternativa, tra le contropartite potrebbe spuntare anche il nome di Sebastiano Desplanches, portiere della Nazionale Under 21 e di proprietà proprio del Palermo, reduce da un Europeo di buon livello ma ancora ai margini del progetto rosanero.

Come sottolineato da Alessandro Troncone sulle colonne de Il Resto del Carlino, la cessione di Palumbo rappresenterebbe uno snodo cruciale per il Modena. L’ex Ternana, infatti, è stato il perno del gioco sia con Bianco che con Bisoli e Mandelli, confermandosi faro tecnico anche in una stagione complessa. L’intuizione del direttore sportivo Davide Vaira, che nell’estate 2023 lo ha prelevato per poche centinaia di migliaia di euro, ora potrebbe fruttare una notevole plusvalenza.

Il quotidiano emiliano evidenzia inoltre che, nel caso la trattativa dovesse concretizzarsi, il Modena si muoverebbe subito per rinforzare il centrocampo, con profili fisicamente strutturati e più in linea con le idee di Sottil, pronto a ripartire dal 3-5-2. Intanto si attende l’annuncio ufficiale di Davide Adorni, svincolato dal Brescia, e resta viva la pista che porta a Dellavalle del Torino, difensore apprezzato nel recente passato e possibile rinforzo in prestito.